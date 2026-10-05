Motorine indirim bekleniyor

Petrol fiyatları gerileme gösterdi. Petroldeki düşüş akaryakıt pompalarına indirim olarak yansıyor.

Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinde litre başına 4,95 lira indirim bekleniyor.

İndirim tutarı saat 16:00 sıralarında netleşecek. Öte yandan, 5 Ekim 2026 tarihi itibarıyla benzin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

MOTORİN NE KADAR OLACAK?

Motorin fiyatlarının İstanbul'da 90,05 liraya, Ankara'da 91,15 liraya, İzmir'de 91,45 liraya, doğu illerinde ise 92,85 liraya düşmesi bekleniyor.