Motorine indirim geldi

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarına yansıyor.



Motorinin litre fiyatına 89 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatların bu gece itibarıyla geçerli olmaya başladı.



Benzin fiyatında ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı.



GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI



İstanbul



Benzin: 46 lira 29 kuruş

Motorin: 47 lira 31 kuruş



Ankara



Benzin: 46 lira 80 kuruş

Motorin: 47 lira 98 kuruş



İzmir



Benzin: 47 lira 17 kuruş

Motoin: 48 lira 36 kuruş