Motorine indirim geldi

Motorinin litre satış fiyatına 89 kuruş indirim geldi. Zamlı fiyatlar bu gece itibarıyla tabelalara yansıdı.

Motorine indirim geldi

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarına yansıyor.

Motorinin litre fiyatına 89 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatların bu gece itibarıyla geçerli olmaya başladı.

fiyatında ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

GÜNCEL FİYATLARI

İstanbul

Benzin: 46 lira 29 kuruş
: 47 lira 31 kuruş

Ankara

Benzin: 46 lira 80 kuruş
Motorin: 47 lira 98 kuruş

İzmir

Benzin: 47 lira 17 kuruş
Motoin: 48 lira 36 kuruş

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...