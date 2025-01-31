Motorine indirim geldi
Motorinin litre satış fiyatına 89 kuruş indirim geldi. Zamlı fiyatlar bu gece itibarıyla tabelalara yansıdı.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarına yansıyor.
Motorinin litre fiyatına 89 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatların bu gece itibarıyla geçerli olmaya başladı.
Benzin fiyatında ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul
Benzin: 46 lira 29 kuruş
Motorin: 47 lira 31 kuruş
Ankara
Benzin: 46 lira 80 kuruş
Motorin: 47 lira 98 kuruş
İzmir
Benzin: 47 lira 17 kuruş
Motoin: 48 lira 36 kuruş
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