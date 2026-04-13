Motorine indirim geldi
13.04.2026 16:37
Son Güncelleme: 13.04.2026 16:41
Anadolu Ajansı
Motorine salı gününden itibaren geçerli olmak üzere indirim geldi.
NTV - Haber Merkezi
Akaryakıt ürünlerinden olan motorine salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 4,35 lira indirim geldi.
Petroldeki gerilemenin etkisiyle birlikte 14 Nisan 2026 Salı gününden geçerli olacak şekilde motorine litre başına 4,35 lira indirim yapıldı.
İndirim yarından itibaren devreye girecek ve pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
YENİ FİYATLAR NE KADAR OLACAK?
İstanbul'da motorin 72,21 liraya, Ankara'da 73,34 liraya, İzmir'de 73,62 liraya geriledi.