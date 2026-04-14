Motorine indirim geldi
14.04.2026 04:46
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
Petroldeki gerilemenin etkisiyle birlikte gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorine litre başına 4,35 lira indirim yapıldı.
Devreye giren indirim pompa satış fiyatlarına yansıdı.
İstanbul'da motorin 72,23 liraya, Ankara'da 73,35 liraya, İzmir'de 73,63 liraya, Doğu illerinde ise 75,08 liraya geriledi.
Benzinde ise bir fiyat değişimi yaşanmadı. İstanbul'da 62,64 liradan, Ankara'da 63,59 liradan, İzmir'de ise 63,88 liradan satılıyor.