Motorine indirim geldi
21.05.2026 09:12
Son Güncelleme: 21.05.2026 16:14
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 2,35 lira indirim geldi.
ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerinde olumlu havanın oluşması petrol fiyatlarına hafif gerileme getirdi.
Petroldeki düşüş de akaryakıt pompa fiyatlarına yansımaya başladı.
YENİ FİYATLAR NE KADAR OLACAK?
İndirim sonrası motorinin litresi İstanbul'da 66,95 liraya, Ankara'da 68,06 liraya, İzmir'de 68,33 liraya, doğu illerinde ise 69,83 liraya gerileyecek.