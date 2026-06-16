Motorine indirim geldi

ABD ve İran 107 gün sonra barışı getirecek anlaşmada mutabık kaldı. ABD Başkanı Donald Trump anlaşmanın elektronik olarak imzalandığını açıkladı.



Trump, Hürmüz Boğazı'nın cuma gününden sonra tam anlamıyla açılacağını vurguladı.



PETROL FİYATLARINDA SON DURUM



Küresel piyasalarda ise anlaşma coşkusu yaşanıyor. Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 83 doların altına kadar indi. Brent petrol bugün 83,72 dolar seviyesinden işlem görüyor. WTI ham petrol fiyatları ise 81,25 dolar seviyesinde.



MOTORİNE İNDİRİM GELDİ



Petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya başladı.

Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında 1,23 TL fiyat indirim geldi. Motorin İstanbul'da 65,23 lira, Ankara'da 66,35 lira, İzmir'de 66,63 liradan satılıyor.

Benzinde ise bir fiyat değişimi olmadı. Benzin İstanbul'da 63,03 lira, Ankara'da 63,99 lira, İzmir'de 64,27 liradan satılıyor.