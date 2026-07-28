Motorine indirim geldi

ABD ve İran arasındaki gerilimin sona ermesiyle birlikte petrol fiyatlarında düşüş yaşandı.

Petrol fiyatlarındaki bu gerileme akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor.

Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında 1 lira 34 kuruş indirim yapıldı.



MOTORİN NE KADAR OLDU?

Motorinin litresinin İstanbul'da 77,16 liraya, Ankara'da 78,29 liraya, İzmir'de 78,56 liraya, doğu illerinde ise 80,02 liraya geriledi.



BENZİN FİYATLARINDA DEĞİŞİM YOK



Benzin fiyatlarında bir değişim yaşanmadı. Benzin İstanbul'da 67.04 lira, Ankara'da 67,99 lira, İzmir'de 68,28 lira.