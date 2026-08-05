Motorine indirim geldi
05.08.2026 06:10
NTV
Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından motorinin litre fiyatında da indirim sağladı. İndirim gece yarısı fiyatlara yansıdı.
Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. ABD-İran savaşında ABD Başkanı Trump'ın saldırıları durdurarak diplomasiye dönmesi petrolde düşüşe neden oldu.
Motorinin litre fiyatında 1,05 lira indirim yapıldı. İndirim gece yarısından itibaren fiyatlara yansıdı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 80 TL, Ankara'da 81.12 TL, İzmir'de ise 81.4 TL oldu.
Benzinin litre fiyatı ise İstanbul'da 68.51 TL, Ankara'da 68.22 TL, İzmir'de 68.51 TL'den satılıyor.