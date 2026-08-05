Motorine indirim geldi

Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. ABD-İran savaşında ABD Başkanı Trump'ın saldırıları durdurarak diplomasiye dönmesi petrolde düşüşe neden oldu.

Motorinin litre fiyatında 1,05 lira indirim yapıldı. İndirim gece yarısından itibaren fiyatlara yansıdı.



GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI



Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 80 TL, Ankara'da 81.12 TL, İzmir'de ise 81.4 TL oldu.



Benzinin litre fiyatı ise İstanbul'da 68.51 TL, Ankara'da 68.22 TL, İzmir'de 68.51 TL'den satılıyor.