Motorine indirim geliyor

ABD-İran savaşının etkisiyle birlikte petrol fiyatları dalgalı seyrini koruyor.

Motorin fiyatları gece saatlerinden itibaren değişti ve litre başına 2,22 TL indirim yapılmıştı.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 6 Ekim Salı gününden geçerli olmak üzere motorinde 4,95 lira indirim bekleniyor.

MOTORİN NE KADAR OLACAK?

Beklenen bu indirimle birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 90,03 liraya, Ankara'da 91,13 liraya, İzmir'de 91,43 liraya, doğu illerinde ise 92,83 liraya gerileyecek.