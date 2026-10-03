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Motorine indirim geliyor

03.10.2026 08:31

Son Güncelleme: 03.10.2026 08:42

Motorine indirim geliyor
Anadolu Ajansı

Hızlı yükseliş ve düşüş gösteren petroldeki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.

NTV - Haber Merkezi
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Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaların ardından motorin grubuna 4,95 lira indirim bekleniyor.

ABD-İran savaşının etkisiyle birlikte petrol fiyatları dalgalı seyrini koruyor.

 

Motorin fiyatları gece saatlerinden itibaren değişti ve litre başına 2,22 TL indirim yapılmıştı. 

 

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 6 Ekim Salı gününden geçerli olmak üzere motorinde 4,95 lira indirim bekleniyor. 

 

MOTORİN NE KADAR OLACAK?

 

Beklenen bu indirimle birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 90,03 liraya, Ankara'da 91,13 liraya, İzmir'de 91,43 liraya, doğu illerinde ise 92,83 liraya gerileyecek.

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