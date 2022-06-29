ntv.com.tr

Motorine indirim geldi (29 Haziran 2022 akaryakıt fiyatları)

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 29 Haziran2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Haberler - ntv.com.tr 29.06.2022 - 16:18

Motorine indirim geldi (29 Haziran 2022 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE BİR İNDİRİM DAHA GELDİ

30.06.2022 Perşembe gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 84 kuruş fiyat indirimi meydana geldi.

İndirim pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

İndirim sonrası motorinin litre fiyatı 27 lira 50 kuruştan, 26 lira 66 kuruşa düşecek. Motorinde dün de 2,5 lira indirime gidilmişti.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 27 lira 50 kuruştan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 27 lira 30 kuruştan satılıyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...