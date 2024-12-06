Motorine indirim geldi (6 Aralık 2024 güncel akaryakıt fiyatları)
Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 6 Aralık 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Motorinin litre fiyatına 96 kuruş indirim geldi.
İndirimli fiyatlar, bu gece yarısı itibarıyla tabelalara yansıdı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İSTANBUL
Motorin litre fiyatı 43 lira 30 kuruş
Benzin litre fiyatı 42 lira 12 kuruş
ANKARA
Benzin litre fiyatı 42 lira 54 kuruş
Motorin litre fiyatı 43 lira 87 kuruş
İZMİR
Benzin litre fiyatı 43 lira 4 kuruş
Motorin litre fiyatı 44 lira 39 kuruş
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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