Motorine indirim geldi (6 Aralık 2024 güncel akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?



Motorinin litre fiyatına 96 kuruş indirim geldi.



İndirimli fiyatlar, bu gece yarısı itibarıyla tabelalara yansıdı.



GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İSTANBUL



Motorin litre fiyatı 43 lira 30 kuruş



Benzin litre fiyatı 42 lira 12 kuruş



ANKARA



Benzin litre fiyatı 42 lira 54 kuruş



Motorin litre fiyatı 43 lira 87 kuruş



İZMİR



Benzin litre fiyatı 43 lira 4 kuruş



Motorin litre fiyatı 44 lira 39 kuruş



AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.