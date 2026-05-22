Motorine indirim geldi, fiyatlar güncellendi

ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerinde yaşanan olumlu hava, petrol fiyatlarında gerilemeye sebep oldu.

Petroldeki düşüş akaryakıt pompa fiyatlarına indirim olarak yansımaya başladı.

Dün motorine gelen indirim haberi gece yarısından fiyatlara yansıdı. Motorinin litre fiyatında 2,35 lira indirim yapıldı.

GÜNCEL FİYATLAR NE KADAR OLDU?

İndirim sonrası motorinin litresi İstanbul'da 67,02 liraya, Ankara'da 68,14 liraya, İzmir'de 68,42 liraya, doğu illerinde ise 69,87 liraya geriledi.



Benzin fiyatlarında ise bir değişim yaşanmadı.