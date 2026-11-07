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Motorine indirim geldi. Yeniden 100 liranın altına geriledi

07.11.2026 08:11

Motorine indirim geldi. Yeniden 100 liranın altına geriledi
NTV

Petrol fiyatlarının gerilemesi akaryakıtı ucuzlatıyor.

Murat ŞahinGündem editörü
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Motorinin litre fiyatına gece saatlerinden itibaren 5,47 lira indirim geldi.

ABD-İran savaşının biteceğine dair umutların artması, ABD ara seçimlerinden Donald Trump'ın etkisiz kalması gibi etkenler petrol fiyatlarını düşürdü.

 

Petrol fiyatlarındaki düşüş de akaryakıt pompalarına indirim olarak yansıyor.

 

Motorine de gece yarısından itibaren geçerli olan 5,47 lira indirim geldi.

 

MOTORİN NE KADAR OLDU?

 

Motorin İstanbul'da 95,09 liraya, Ankara'da 96,16 liraya, İzmir'de 96,47 liraya, doğu illerinde ise 97,89 liraya geriledi.

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