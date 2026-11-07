Motorine indirim geldi. Yeniden 100 liranın altına geriledi

ABD-İran savaşının biteceğine dair umutların artması, ABD ara seçimlerinden Donald Trump'ın etkisiz kalması gibi etkenler petrol fiyatlarını düşürdü.

Petrol fiyatlarındaki düşüş de akaryakıt pompalarına indirim olarak yansıyor.

Motorine de gece yarısından itibaren geçerli olan 5,47 lira indirim geldi.

MOTORİN NE KADAR OLDU?

Motorin İstanbul'da 95,09 liraya, Ankara'da 96,16 liraya, İzmir'de 96,47 liraya, doğu illerinde ise 97,89 liraya geriledi.