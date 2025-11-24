Motorine indirim geliyor

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına indirim gelmesi bekleniyor.

Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 2,44 lira indirim bekleniyor.

İstanbul'da motorinin litre fiyatının 59.47 liraya, Ankara'da 60.50 liraya, İzmir'de ise 60.84 liraya düşmesi bekleniyor.

60 LİRAYA ULAŞMIŞTI

20 Kasım'da 1,78 liralık zammın ardından motorin fiyatı 60 liraya ulaşmıştı.

AKARYAKITTAKİ İNDİRİM ENFLASYONU DA ETKİLİYOR

Akaryakıt fiyatlarına gelen indirim aylık enflasyonda da düşüşünü de etkiliyor. Kasım ayı enflasyonunun genel indirimler nedeniyle düşük gelmesi bekleniyor.