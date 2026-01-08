Motorine indirim geliyor

ABD'nin Venezuela'ya gerçekleştirdiği operasyon sonrasında düşüş gösteren petrol fiyatları, akaryakıt pompalarına indirim olarak yansımaya başladı.

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,35 lira indirim yapılması bekleniyor.

İstanbul'da motorinin litre fiyatının 53,23 liraya, Ankara'da 54,23 liraya, İzmir'de ise 54,56 liraya düşmesi bekleniyor.

PETROL ARZINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Önümüzdeki yıllarda petrol arzında artış beklentisi devam ediyor. Elektrikli otomobillere olan talebin yükselmesi, sanayide yenilenebilir enerjinin kullanımının artması petrole olan talebi düşüreceğinden arzın da artacak olmasından dolayı fiyatların gerileme göstermesi bekleniyor.