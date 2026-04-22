Motorine indirim geliyor

Petrol fiyatları ABD-İran arasındaki gerilimle dalgalı seyretse de dengeye oturma çabaları motorin fiyatlarında indirime neden oluyor.

Akaryakıt ürünlerinden motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 2,33 lira indirim yapılması bekleniyor.

Böylece İstanbul'da motorinin litresi 69,26 liraya, Ankara'da 70,38 liraya, İzmir'de 70,66 liraya, doğu illerinde 72,12 liraya gerilemesi bekleniyor.