Motorine indirim geliyor

22.04.2026 08:58

Anadolu Ajansı

Motorinin fiyatı 70 lira seviyelerine geriliyor.

NTV - Haber Merkezi

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına indirim yapılacak.

Petrol fiyatları ABD-İran arasındaki gerilimle dalgalı seyretse de dengeye oturma çabaları motorin fiyatlarında indirime neden oluyor.

 

Akaryakıt ürünlerinden motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 2,33 lira indirim yapılması bekleniyor.

 

Böylece İstanbul'da motorinin litresi 69,26 liraya, Ankara'da 70,38 liraya, İzmir'de 70,66 liraya, doğu illerinde 72,12 liraya gerilemesi bekleniyor.