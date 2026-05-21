Motorine indirim geliyor

ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerinde olumlu havanın oluşması petrol fiyatlarına hafif gerileme getirdi. Petroldeki düşüş de akaryakıt pompa fiyatlarına yansımaya başladı.

Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 2,35 lira indirim bekleniyor.

Böylece motorinin litresi İstanbul'da 66,95 liraya, Ankara'da 68,06 liraya, İzmir'de 68,33 liraya, doğu illerinde ise 69,83 liraya gerileyecek.