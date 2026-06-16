Motorine indirim geliyor

Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Petroldeki yükselişin etkisinin vatandaşa daha az yansıması için getirilen eşel mobil sistemi devrede kalmaya devam ediyor.

ABD ve İran arasındaki mutabakatla birlikte petrol gerilemeye devam ediyor. Hürmüz Boğazı'ndan petrol ve LNG tankerlerinin geçişi başladı.

Bu durum motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı.

Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 1,66 lira indirim yapılması bekleniyor. Eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin akaryakıt pompasına 42 kuruş olarak yansıması bekleniyor.

MOTORİN NE KADARA DÜŞECEK?

Motorin yeni indirimle birlikte İstanbul'da 64,82 liraya, Ankara'da 65,93 liraya, İzmir'de 66,22 liraya, doğu illerinde ise 67,68 liraya gerilemesi bekleniyor.