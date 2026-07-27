Motorine indirim geliyor
27.07.2026 09:03
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Motorin fiyatlarında düşüş bekleniyor.
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatında indirim yapılması bekleniyor.
ABD ve İran arasındaki saldırıların sona ermesiyle birlikte petrol fiyatlarında gerileme yaşandı.
Petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor.
Yarından itibaren motorinin litre fiyatında 2,95 lira indirim yapılması bekleniyor.
MOTORİN NE KADAR OLACAK?
Motorinin litresinin İstanbul'da 75,57 liraya, Ankara'da 76,68 liraya, İzmir'de 76,95 liraya, doğu illerinde ise 78,41 liraya gerilemesi bekleniyor.