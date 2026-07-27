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Motorine indirim geliyor

27.07.2026 09:03

Motorine indirim geliyor
iStockPhoto

Motorin fiyatlarında düşüş bekleniyor.

NTV - Haber Merkezi
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Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatında indirim yapılması bekleniyor.

ABD ve İran arasındaki saldırıların sona ermesiyle birlikte petrol fiyatlarında gerileme yaşandı.

 

Petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor.

 

Yarından itibaren motorinin litre fiyatında 2,95 lira indirim yapılması bekleniyor.

 

MOTORİN NE KADAR OLACAK?

 

Motorinin litresinin İstanbul'da 75,57 liraya, Ankara'da 76,68 liraya, İzmir'de 76,95 liraya, doğu illerinde ise 78,41 liraya gerilemesi bekleniyor.