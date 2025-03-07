Motorine indirim geliyor (7 Mart 2025 güncel akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?



Dün gece fiyatlara yansıyan 2 lira 6 kuruşluk benzin indirimin ardından motorinde de değişiklik bekleniyor. Buna göre; 8 Mart 2025 (gece yarısından itibaren) motorin fiyatlarında 1 lira 35 kuruş indirime gidilecek.