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Motorine indirim, yarın devreye giriyor

18.09.2026 08:52

Son Güncelleme: 18.09.2026 08:56

Motorine indirim, yarın devreye giriyor
iStockPhoto

Motorin fiyatları 4,09 lira düşecek.

NTV - Haber Merkezi
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Akaryakıt fiyatları petroldeki düşüşle birlikte geriliyor.

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisi akaryakıt pompalarına indirim olarak yansıdı. Brent petrolün 100 doların altına gerilemesiyle birlikte motorin fiyatlarında indirim ortaya çıktı.

 

Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresinde 4,09 lira indirim yapılması bekleniyor. Motorin son yapılan artışla 100 lirayı aşmıştı.

 

MOTORİNİN LİTRESİ NE KADAR OLACAK?

 

İstanbul'da motorin in litresi 96,31 liraya, Ankara'da 97,41 liraya, İzmir'de 97,71 liraya, doğu illerinde ise 99,11 liraya gerilemesi bekleniyor.