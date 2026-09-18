Motorine indirim, yarın devreye giriyor

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisi akaryakıt pompalarına indirim olarak yansıdı. Brent petrolün 100 doların altına gerilemesiyle birlikte motorin fiyatlarında indirim ortaya çıktı.

Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresinde 4,09 lira indirim yapılması bekleniyor. Motorin son yapılan artışla 100 lirayı aşmıştı.

MOTORİNİN LİTRESİ NE KADAR OLACAK?

İstanbul'da motorin in litresi 96,31 liraya, Ankara'da 97,41 liraya, İzmir'de 97,71 liraya, doğu illerinde ise 99,11 liraya gerilemesi bekleniyor.