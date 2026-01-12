Motorine yarın zam geliyor
12.01.2026 10:22
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
Motorinin litre fiyatına yarından itibaren 1,08 lira zam bekleniyor.
Döviz kurlarındaki dalgalanma ve petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş akaryakıt ürünlerine zam olarak yansıyor.
10 Ocak tarihinde 93 kuruş indirime gidilen motorine bu sefer zam gelmesi bekleniyor.
Yarından itibaren motorine 1,08 lira zam gelmesi öngörülüyor.
FİYATLAR NE KADAR OLACAK?
İstanbul'da motorinin litre fiyatı 54,76 liraya, Ankara'da 55,86 liraya, İzmir'de ise 56,13 liraya yükselmesi bekleniyor.