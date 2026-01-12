Motorine yarın zam geliyor

12.01.2026 10:22

Motorine yarın zam geliyor
Anadolu Ajansı

NTV - Haber Merkezi

Motorinin litre fiyatına yarından itibaren 1,08 lira zam bekleniyor.

Döviz kurlarındaki dalgalanma ve petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş akaryakıt ürünlerine zam olarak yansıyor.

 

10 Ocak tarihinde 93 kuruş indirime gidilen motorine bu sefer zam gelmesi bekleniyor.

 

Yarından itibaren motorine 1,08 lira zam gelmesi öngörülüyor.

 

FİYATLAR NE KADAR OLACAK?

 

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 54,76 liraya, Ankara'da 55,86 liraya, İzmir'de ise 56,13 liraya yükselmesi bekleniyor.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram