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Motorine yeni fiyat artışı

20.07.2026 08:36

Motorine yeni fiyat artışı
iStockPhoto

Akaryakıt ürünlerine zam gelmesi bekleniyor.

NTV - Haber Merkezi
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ABD-İran arasındaki saldırılar nedeniyle petrol fiyatlarındaki artış akaryakıta zam olarak yansıyor.

Küresel ekonomilerde ABD-İran arasındaki çatışma ortamının etkileri görülmeye devam ediyor. Petrol stoklarının azalması, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması gibi etkenler zamları gündeme getirdi.

 

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 1,12 lira seviyesinde zam yapılması planlanıyor.

 

Zammın yarından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.

 

MOTORİN NE KADAR?

 

Motorin yeni zamla birlikte İstanbul'da 74,25 lira, Ankara'da 75,37 lira, İzmir'de 75,64 lira, doğu illerinde ise 77,09 liradan satılması bekleniyor.

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