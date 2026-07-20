Motorine yeni fiyat artışı

Küresel ekonomilerde ABD-İran arasındaki çatışma ortamının etkileri görülmeye devam ediyor. Petrol stoklarının azalması, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması gibi etkenler zamları gündeme getirdi.

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 1,12 lira seviyesinde zam yapılması planlanıyor.

Zammın yarından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.

MOTORİN NE KADAR?

Motorin yeni zamla birlikte İstanbul'da 74,25 lira, Ankara'da 75,37 lira, İzmir'de 75,64 lira, doğu illerinde ise 77,09 liradan satılması bekleniyor.