Motorine yeni zam, 80 lirayı aşacak

Akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan bilgiye göre, 1 Nisan 2026 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 2 lira 52 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Sektör temsilcileri, fiyat değişikliklerinin zamanlaması ve kesin miktarı konusundaki son kararın üst makamlarca verileceğini belirtiyor. Öte yandan, 31 Mart 2026 tarihinde benzin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

MOTORİN NE KADAR OLACAK?

Motorin yeni zamla birlikte İstanbul'da 77,39 lira, Ankara'da 78,52 lira, İzmir'de 78,79 lira, Doğu illerinde 80,24 liraya yükselecek.