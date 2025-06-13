Motorine zam bekleniyor

İsrail-İran arasındaki çatışma ortamı petrol fiyatlarını yükseltti. Brent petrol 76 dolara kadar yükseldi.



Petroldeki yükseliş akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansıyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine litre başına 1.49 lira zam gelmesi bekleniyor.



İstanbul'da motorinin 47.72 liraya, Ankara'da 48.59 liraya, İzmir'de 48.92 liraya yükselmesi bekleniyor.