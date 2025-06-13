Motorine zam bekleniyor

Akaryakıt ürünlerinden motorine zam gelmesi bekleniyor.

Motorine zam bekleniyor

İsrail-İran arasındaki çatışma ortamı petrol fiyatlarını yükseltti. Brent petrol 76 dolara kadar yükseldi.

Petroldeki yükseliş akaryakıt fiyatlarına da olarak yansıyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine litre başına 1.49 lira zam gelmesi bekleniyor.

İstanbul'da motorinin 47.72 liraya, Ankara'da 48.59 liraya, İzmir'de 48.92 liraya yükselmesi bekleniyor.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...