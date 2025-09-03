Motorine zam bekleniyor

Motorine yarından itibaren 2.05 lira zam yapılması bekleniyor.

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 2.05 lira yapılması bekleniyor.

fiyatlarında ise şu an herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Halihazırda İstanbul'da ortalama 52.21 TL'ye satılan motorinin litresi zamla birlikte 52.26 lira olacak.

İstanbul'da benzin 52.89 lira, Ankara'da 53.68 lira, İzmir'de ise 54 liradan satılıyor.

