Motorine zam bekleniyor
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına zam yapılması bekleniyor.
Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt ürünlerini etkiliyor.
28 Haziran cumartesi gününden itibaren motorinde 1,14 TL fiyat artışı bekleniyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 48.88 TL
Motorin: 49.06 TL
LPG: 25.09 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 48.73 TL
Motorin: 48.94 TL
LPG: 24.49 TL
Ankara
Benzin: 49.55 TL
Motorin: 49.89 TL
LPG: 24.99 TL
İzmir
Benzin: 49.88 TL
Motorin: 50.24 TL
LPG: 24.94 TL
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