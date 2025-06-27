Motorine zam bekleniyor

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına zam yapılması bekleniyor.

Motorine zam bekleniyor

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt ürünlerini etkiliyor. 

28 Haziran cumartesi gününden itibaren motorinde 1,14 TL fiyat artışı bekleniyor. 

GÜNCEL FİYATLARI 

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 48.88 TL
: 49.06 TL
LPG: 25.09 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 48.73 TL
Motorin: 48.94 TL
LPG: 24.49 TL

Ankara

Benzin: 49.55 TL
Motorin: 49.89 TL
LPG: 24.99 TL

İzmir

Benzin: 49.88 TL
Motorin: 50.24 TL
LPG: 24.94 TL

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