Motorine zam bekleniyor

Petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişin ardından akaryakıt fiyatları da zamlanıyor. Motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 1.7 lira zam yapılması bekleniyor.



Benzin fiyatlarına zam beklenmiyor.



MOTORİNİN LİTRESİ NE KADAR OLACAK?



Motorinin litresi gelen zamla birlikte İstanbul'da 49.34 lira, Ankara'da 50.34 lira, İzmir'de ise 50.67 liradan satılacak.