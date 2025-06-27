Motorine zam geldi
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına zam geldi.
Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt ürünlerini etkiliyor.
28 Haziran cumartesi gününden itibaren motorinde 1,14 TL fiyat artışı gerçekleşti.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 48.88 TL
Motorin: 49.06 TL
LPG: 25.09 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 48.73 TL
Motorin: 48.94 TL
LPG: 24.49 TL
Ankara
Benzin: 49.55 TL
Motorin: 49.89 TL
LPG: 24.99 TL
İzmir
Benzin: 49.88 TL
Motorin: 50.24 TL
LPG: 24.94 TL
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