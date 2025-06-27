Motorine zam geldi

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına zam geldi.

Motorine zam geldi

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt ürünlerini etkiliyor. 

28 Haziran cumartesi gününden itibaren motorinde 1,14 TL fiyat artışı gerçekleşti. 

GÜNCEL FİYATLARI 

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 48.88 TL
: 49.06 TL
LPG: 25.09 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 48.73 TL
Motorin: 48.94 TL
LPG: 24.49 TL

Ankara

Benzin: 49.55 TL
Motorin: 49.89 TL
LPG: 24.99 TL

İzmir

Benzin: 49.88 TL
Motorin: 50.24 TL
LPG: 24.94 TL

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...