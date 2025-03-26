Motorine zam geldi

Motorinin litre fiyatına 1 lira 42 kuruş zam geldi. Fiyat artışı ile birlikte tabelalar değişti. Otogaz fiyatında ise 55 kuruş artış bekleniyor.

Motorine zam geldi

Kurdaki dalgalanma benzin ve motorine yansıyor.

fiyatı, bu gece itibarıyla 1 lira 42 kuruş arttı.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?

Motorinin litresi İstanbul'da 46 lira 72 kuruş, Ankara'da 47 lira 29 kuruş ve İzmir'de 47 lira 65 kuruştan satışa sunuluyor.

BENZİNE YENİ ZAM VAR MI?

Benzinin litresine önceki gün 1 lira 51 kuruş zam gelmişti.

Sektör kaynaklarına göre benzine yeni bir zam beklenmiyor.

Benzinin litresi İstanbul'da 46 lira 72 kuruş, Ankara'da 47 lira 27 kuruş, İzmir'de 47 lira 64 kuruşa satılıyor.

OTOGAZA ZAM BEKLENİYOR

Otogaza perşembe günü geçerli olmak üzere 55 kuruşluk artış bekleniyor.

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