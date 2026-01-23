Motorine zam geldi. 1 kilometrenin maliyeti 4 lira oldu

Jeopolitik gerilimler petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkilemeye devam ediyor. ABD'nin Avrupa ile ters düşmesi ve Grönland'a ilişkin net bir anlaşmaya varılmamış olması riskleri artırırken, petrol fiyatları da bu risklerden besleniyor.

Artan petrol fiyatları akaryakıt pompalarına da zam olarak yansıyor.

Motorinin litre fiyatına 1,43 lira zam geldi. Zam bugünden itibaren geçerli oldu ve uygulanmaya başladı.

İstanbul'da motorin 57,34 liradan, Ankara'da 58,42 liradan, İzmir'de ise 58,69 liradan satılmaya başlandı.

BİR DEPONUN MALİYETİ 2 BİN 900 LİRA

İstanbul'da dizel bir otomobilin 50 litrelik deposu yaklaşık 2 bin 900 liraya doluyor. Ortalama yakıt verisi 7 litre olan dizel otomobiller bir depoyla 700 kilometre civarında yol yapabiliyor. Başka bir deyişle dizel otomobiller kilometre başına yaklaşık 4 lira yakıt harcıyor.