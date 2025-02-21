Motorine zam geldi (21 Şubat 2025 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



MOTORİNE ZAM VAR MI?



Motorinin litre fiyatına 1 lira 45 kuruş zam geldi.

Zamlı fiyatlar bu gece itibarıyla tabelalara yansıyacak.



İSTANBUL'DA MOTORİN KAÇ LİRA?



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 46 lira 56 kuruştan,



Benzinin litresi ise ortalama 46 lira 43 kuruştan satılıyor.

