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Motorine zam geldi (Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları -22 Ağustos 2023 akaryakıt fiyatları)

Akaryakıta yeni bir zam daha yapıldı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 TL zam geldi. Böylece motorin İstanbul'da 37,80 liraya yükseldi.

Motorine zam geldi (Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları -22 Ağustos 2023 akaryakıt fiyatları)

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından (22 Ağustos) geçerli olmak üzere 1 TL zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, İstanbul'da ortalama 36,80 liradan satılan mazotun litre fiyatı 37,80 lira oldu.

sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul'da 37,80 TL'ye, Ankara'da 38,36 TL'ye, İzmir'de ise 38,52 TL'ye yükseldi.

fiyatlarında ise bir değişikliğe gidilmedi. Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 37,74 TL, Ankara'da 38,28 TL, İzmir'de 38,38 TL seviyesinde bulunuyor.

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