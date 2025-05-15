Motorine zam geldi: Güncel akaryakıt fiyatları
Motorin grubunda 1 lira 83 kuruş zam geldi. Fiyat artışı gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıtıldı.
Brent petrol ve döviz kuru dalgalanmaları, vergi artışlarıyla birleşerek akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Dün benzin fiyatına 1 lira 50 kuruş zam yapılırken, bugün de motorine zam geldi.
Motorinde 1 lira 83 kuruşluk zam gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıtıldı.
İstanbul'da benzin 46.78 lira, motorin 46.05 liradan satılıyor.
Ankara'da ise 47.4 lira, motorin 46.86 liradan satılıyor.
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