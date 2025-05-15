Motorine zam geldi: Güncel akaryakıt fiyatları

Motorin grubunda 1 lira 83 kuruş zam geldi. Fiyat artışı gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıtıldı.

Motorine zam geldi: Güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol ve döviz kuru dalgalanmaları, vergi artışlarıyla birleşerek fiyatlarını etkiliyor. Dün  fiyatına 1 lira 50 kuruş zam yapılırken, bugün de motorine zam geldi.

Motorinde 1 lira 83 kuruşluk zam gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıtıldı. 

İstanbul'da benzin 46.78 lira, motorin 46.05 liradan satılıyor. 

Ankara'da ise 47.4  lira, motorin 46.86 liradan satılıyor.

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