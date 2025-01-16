Motorine zam geldi (16 Ocak 2023 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



MOTORİNE ZAM GELDİ

Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1 lira 47 kuruş zamlandı.



Benzinde ise fiyat değişikliği olmadı.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 47.24 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 45.32 liradan satılıyor.

Ankara



Benzin: 45 lira 80 kuruş

Motorin: 47 lira 88 kuruş



İzmir



Benzin: 46 lira 17 kuruş

Motoin: 49 lira 28 kuruş

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor