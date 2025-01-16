Motorine zam geldi (16 Ocak 2025 akaryakıt fiyatları)
Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 16 Ocak 2025 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
MOTORİNE ZAM GELDİ
Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1 lira 47 kuruş zamlandı.
Benzinde ise fiyat değişikliği olmadı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 47.24 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 45.32 liradan satılıyor.
Ankara
Benzin: 45 lira 80 kuruş
Motorin: 47 lira 88 kuruş
İzmir
Benzin: 46 lira 17 kuruş
Motoin: 49 lira 28 kuruş
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor
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