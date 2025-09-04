Motorine zam geldi: Tabelalar güncellendi

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarına da yansıdı.

Motorine gece yarısından itibaren litre başına 2 lira 5 kuruşluk zam geldi.



İstanbul'da ortalama 52 lira 21 kuruşa satılan motorinin litresi 54 lira 26 kuruşa çıktı.

Yeni fiyatlar gece yarısı tabelaya yansıltıldı.

Benzin fiyatlarında ise; herhangi bir değişiklik olmadı.

İstanbul'da benzin 52.91 lira, Ankara'da 53.68 lira, İzmir'de ise 54 liradan satılıyor.

