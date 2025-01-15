Motorine zam geliyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



MOTORİNE ZAM GELİYOR



Motorinin litre fiyatına 1 lira 47 kuruş zam bekleniyor.



Zamlı fiyatlar bu geceden itibaren geçerli olacak.



Benzinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.



AKARYAKIT FİYATLARI



İstanbul



Benzin: 45 lira 32 kuruş

Motorin: 45 lira 77 kuruş



Ankara



Benzin: 45 lira 80 kuruş

Motorin: 46 lira 41 kuruş



İzmir



Benzin: 46 lira 17 kuruş

Motoin: 46 lira 81 kuruş

