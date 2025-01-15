Motorine zam geliyor
Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 16 Ocak 2025 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
MOTORİNE ZAM GELİYOR
Motorinin litre fiyatına 1 lira 47 kuruş zam bekleniyor.
Zamlı fiyatlar bu geceden itibaren geçerli olacak.
Benzinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul
Benzin: 45 lira 32 kuruş
Motorin: 45 lira 77 kuruş
Ankara
Benzin: 45 lira 80 kuruş
Motorin: 46 lira 41 kuruş
İzmir
Benzin: 46 lira 17 kuruş
Motoin: 46 lira 81 kuruş
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