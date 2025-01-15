Motorine zam geliyor

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 16 Ocak 2025 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Motorine zam geliyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE ZAM GELİYOR

Motorinin litre fiyatına 1 lira 47 kuruş zam bekleniyor.

Zamlı fiyatlar bu geceden itibaren geçerli olacak.

Benzinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

FİYATLARI

İstanbul

: 45 lira 32 kuruş
: 45 lira 77 kuruş

Ankara

Benzin: 45 lira 80 kuruş
Motorin: 46 lira 41 kuruş

İzmir

Benzin: 46 lira 17 kuruş
Motoin: 46 lira 81 kuruş


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