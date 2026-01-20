Motorine zam geliyor
20.01.2026 09:15
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına zam yapılması gündeme geldi.
Küresel çalkantılar nedeniyle petrol fiyatlarındaki volatilite akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı satın almak istemesi, adaya asker gönderen ülkelere ek gümrük vergileri getirmesi jeopolitik gerilimleri tırmandırıyor.
Petrol fiyatlarındaki olağan dışı yükselişler de akaryakıt fiyatlarını artırıyor.
Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira artış yapılması bekleniyor.
Böylece İstanbul'da motorin 55,86 liraya, Ankara'da 56,94 liraya, İzmir'de 57,20 liraya yükselmesi bekleniyor.