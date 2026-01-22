Motorine zam geliyor. Depolar 2 bin 865 liraya dolacak

Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket akaryakıt pompalarına zam olarak yansıyor. Motorinin litre fiyatına 1,43 lira zam yapılması bekleniyor. Zam Cuma gününden itibaren geçerli olacak.

MOTORİN NE KADAR OLACAK?

İstanbul'da motorin 57,3 liraya, Ankara'da 58,38 liraya, İzmir'de 58,63 liraya yükselmesi bekleniyor.

DEPOLAR NE KADARA DOLACAK?

Ortalama bir otomobilin deposu 50 litre motorin alıyor. İstanbul'da depolar 2 bin 865 liraya dolacak.

TİCARİ ARAÇLARI ETKİLİYOR

Ticari araçların yakıt depoları 500 litreyle 800 litre arasında değişiyor. 800 litrelik depoya sahip ticari araçların depoları 46 bin liraya dolacak.