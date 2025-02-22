Motorine zam: Tabelalar değişti

Motorinin litresine 1 lira 45 kuruş zam geldi. Yeni fiyatlar bugün itibarıyla tabelalara yansıdı.

Motorine zam: Tabelalar değişti

Petrol fiyatı hafta başından itibaren yükselişe geçti. Bu durum fiyatına zam olarak yansıdı.

Motorinin litresine 1 lira 45 kuruş zam yapıldı. Zamlı fiyatlar bu gece itibarıyla tabelalara yansıdı.

Fiyat artışı sonrası motorinin litresi İstanbul'da 47 lira 90 kuruşa çıktı.

, Ankara'da 48 lira 70 kuruşa, İzmir'de 49 lira 5 kuruşa yükseldi.

grubunda ise fiyat değişikliği yaşanmadı.

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