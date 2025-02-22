Motorine zam: Tabelalar değişti

Petrol fiyatı hafta başından itibaren yükselişe geçti. Bu durum akaryakıt fiyatına zam olarak yansıdı.



Motorinin litresine 1 lira 45 kuruş zam yapıldı. Zamlı fiyatlar bu gece itibarıyla tabelalara yansıdı.



Fiyat artışı sonrası motorinin litresi İstanbul'da 47 lira 90 kuruşa çıktı.



Motorin, Ankara'da 48 lira 70 kuruşa, İzmir'de 49 lira 5 kuruşa yükseldi.



Benzin grubunda ise fiyat değişikliği yaşanmadı.