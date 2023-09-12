Motorine zam geldi

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2 lira 3 kuruş zamgeldi.

Zam sonrası motorin fiyatı; İstanbul'da yaklaşık olarak 40,03, Ankara'da 40,57 ve İzmir'de ise 40,74 TL'ye yükselecek.

Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

12 EYLÜL 2023 AKARYAKIT FİYATLARI



İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Motorin fiyatı: 38 TL

Benzin fiyatı: 36,87 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Motorin fiyatı: 37,94 TL

Benzin fiyatı: 36,82 TL

ANKARA

Motorin fiyatı: 38,54 TL

Benzin fiyatı: 37,44 TL



İZMİR

Motorin fiyatı: 38,71 TL

Benzin fiyatı: 37,54 TL

