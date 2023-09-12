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Motorine zam geldi

Motorinin litre fiyatına 2 lira 3 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak tarife ile motorin İstanbul'da 40 lirayı geçecek.

Motorine zam geldi

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2 lira 3 kuruş zamgeldi.

Zam sonrası motorin fiyatı; İstanbul'da yaklaşık olarak 40,03, Ankara'da 40,57 ve İzmir'de ise 40,74 TL'ye yükselecek.

grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

12 EYLÜL 2023 FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI
 fiyatı: 38 TL
Benzin fiyatı: 36,87 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Motorin fiyatı: 37,94 TL
Benzin fiyatı: 36,82 TL

ANKARA
Motorin fiyatı: 38,54 TL
Benzin fiyatı: 37,44 TL

İZMİR
Motorin fiyatı: 38,71 TL
Benzin fiyatı: 37,54 TL

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