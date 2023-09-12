Motorine zam geldi

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2 lira 3 kuruş zamgeldi.
Zam sonrası motorin fiyatı; İstanbul'da yaklaşık olarak 40,03, Ankara'da 40,57 ve İzmir'de ise 40,74 TL'ye yükselecek.
Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
12 EYLÜL 2023 AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Motorin fiyatı: 38 TL
Benzin fiyatı: 36,87 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Motorin fiyatı: 37,94 TL
Benzin fiyatı: 36,82 TL
ANKARA
Motorin fiyatı: 38,54 TL
Benzin fiyatı: 37,44 TL
İZMİR
Motorin fiyatı: 38,71 TL
Benzin fiyatı: 37,54 TL
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