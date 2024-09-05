Motosiklet ehliyeti talebi katlandı

Havaların ısınması sonrasında birçok vatandaş trafiğe motosikleti ile çıkmayı tercih ederken, zaman ve yakıt tasarrufu ile öne çıkan 2 tekerli taşıtın ülke genelinde kullanımı her geçen gün yaygınlaşıyor.



ARTIŞ SÜRÜCÜ KURSLARINA DA YANSIDI



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre; 2022 yılında 4 milyon 141 bin 914, 2023 yılında ise 5 milyon 79 bin 396 olan trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 2024 yılının haziran ayı itibariyle 5 milyon 636 bin 583'e ulaştı.

Sadece Eskişehir'de trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 351 bin 734 iken, bunun 52 bin 438'ini ise yine motosikletler oluşturdu. Ayrıca istatistiklerde görülen artış aynı şekilde sürücü kurslarına da yansıdı.

Sürücü kurslarında çalışan motosiklet eğitmenleri, bu yıl öğrenci sayılarının 4 kat oranında arttığını belirtti. Adaylarının rüzgarı hissetmek ve daha özgür olmak istediğini dile getiren eğitmenler, kadın sürücülerin de çoğaldığını ifade etti.

