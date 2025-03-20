Motosiklete vergi freni: Satışlar yarı yarıya azaldı

Son beş yıldır rekor kıran motosiklet satışları bu yıl fren yaptı.



Yılbaşında Avrupa Birliği dışı pazarlardan yapılan motosiklet ithalatına ek gümrük vergisi getirildi. Vergi oranı yüzde 20'den yüzde 30'a çıkarıldı. Bununla beraber gözetim vergisi kapsamı da genişletildi.



Düzenlemelerin etkisiyle motosiklet fiyatlarında yüzde 200'a varan artışlar yaşandı, bu durum satışlara da yansıdı.



Ekonomim Gazetesi'nin haberine göre satışlar ilk iki ayda yüzde 50 daralarak 72 bin adette kaldı.



Motosiklet satışları Temmuz 2023'te otomobil satışlarını geçmişti. O tarihten itibaren motosiklet hep ilk sıradaydı. Satışların gerilemesiyle motosiklet yeniden ikinciliğe düştü.



2024 yılında motosiklet satışları ilk kez 1 milyon adedi aşmıştı.