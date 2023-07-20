Motosiklette de ikinci el fırsatçılığı | 191 bin TL'ye alıp 240 bin TL'ye satıyorlar

İkinci el araçların satış fiyatının sıfır liste fiyatından yüksek olarak belirlenmesi, yapılan yasal düzenleme ile 1 Ocak 2024'e kadar yasaklanmıştı.
Motosiklet piyasası içinde geçerli olan bu karar 15 Temmuz'da yürürlüğe girdi. Ancak bazı internet sitelerinde ikinci el motosikletlerin sıfır fiyatı üstünde satıldığı görüldü.
İKİNCİ ELİ DAHA PAHALIYA SATIYORLAR
Motosiklet, Türkiye distribütörü firmanın internet sitesinde 191 bin lirayken aynı modelin ikinci eli ise internet sitelerinde ortalama 240 bin liraya satılıyor.
Motosiklet satıcılarına göre sıfır motosikletin olmaması ikinci el fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Sektör temsilcileri İkinci el fiyatlarının düşmesinin, piyasada sıfır motosikletlere kolay ulaşılması ile mümkün olabileceğini söylüyor.
"GEÇEN SENEYE ORANLA FİYATLAR YÜZDE 50 ORANINDA ARTMIŞ DURUMDA"
Motosiklet Endüstrisi Derneği(MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, sıfır motosikletin piyasada olmaması nedeniyle ikinci el motosiklet fiyatlarının yüksek olduğunu belirtti.
2023 yılında pazar yüzdenin 144,3 oranında büyüdüğünü ve geçen sene ilk 5 ayda 144 bin motor satıldığını ifade eden Öztürk, "Bu sene 336 bin motosiklet satıldı. Bu sadece ilk 5 ayın rakamları. Bu yıl sonunda 650-700 bine ulaşacağını tahmin ediyoruz. Tabii ürüne olan bu talebin getirdiği bir 2. elde fiyat yüksekliği var." dedi.
Konuya ilişkin şikayetlerin arttığını dile getiren Öztürk, "Bazı yetkili satıcılar burada alacağı ürünün fiyatı yüksek olduğu sürece satacağı elindeki ürünü de yüksek satabiliyor. Burada bunu devletimiz engellemesi için sıfır fiyatının üstünde ikinci el olmayacağını söylüyor." diye konuştu.
"MOTOR ŞU ANDA BİZDE 300 BİN LİRA AMA DIŞARIDA LİSTESİNDE 280-290 BİN LİRA"
Motosiklet bayisi işletmecisi Emrah Çizmecioğlu, ikinci el motor fiyatlarının sıfır motor fiyatından yüksek olduğunu söyleyerek, " Yüksek olmasının nedeni biz değiliz. Piyasadaki al satçılar ve herkes bunu bir yatırım aracı olarak görüyor insanlar, kendisi motor alıyor. İşte bir ay bekletip şu fiyata satarım. İki ay bekletirim şu fiyata satarım diye düşündükleri için, biz bu işi yapanlar mağduruz açıkçası." dedi.
Konuyu örnekle açıklayan Çizmecioğlu, "Motor şu anda bizde 300 bin lira ama dışarıda listesinde 280-290 bin lira. Ama biz bunu takastan aldığımız için ve müşteri de artık piyasayı araştırdığı için fiyatlar yüksek oluyor. Yani yüksek alıp, yüksek satmak bizim suçumuz değil." ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:
"Şu an sıfır satanın elinde mal yok. İkinci eldeki adam da, 'Bu fiyat yükseldi benim bunu hemen satmam lazım' diyor, satıyor. Yerine mal koyamıyor yine fiyat yükseliyor. Yani bir kısır döngü gibi düşünün bunu. Arz talep meselesi. İkinci elde şu anda daha çok bir talep var; ama fiyatlar yüksek. Yani sıfır motorun olmaması ikinci eli yükseltiyor. Normal biz büyük CC'li motorlara biniyoruz. Ortalama bir motorun fiyatı 400-500 bin liradan başlıyor. 1.5-2 milyona kadar çıkıyor. 600 CC ile bin 800 CC arası. Yani yapılan kanunların motosiklet için de uygulanmasını bizim için uygun olacağını düşünüyorum."
- Etiketler :
- Haberler -
- Ntv Para
- Türkiye
- Ekonomi
- İkinci El Otomobil