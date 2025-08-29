Mourinho gitti, hisseler yükseldi

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’nun görevine son verildiğini açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini üstlenen Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımıza kattıkları için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

HİSSELERDE HIZLI YÜKSELİŞ

Ayrılık kararının ardından Fenerbahçe hisseleri borsada yükselişe geçti. BIST’te işlem gören sarı-lacivertli kulübün payları yüzde 5’e yakın artışla 13,1 liradan işlem görüyor.

Fenerbahçe, geçtiğimiz yılın haziran ayında Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde deneyimli çalıştırıcının sezon başına 10,5 milyon euro kazanacağı açıklanmıştı.

İddialara göre, Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun sözleşme feshi için 15 milyon euro ödeyecek.

Sarı-lacivertliler, bu sezon Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya 1-0 mağlup olarak Devler Ligi’ne veda etmiş, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etme hakkı kazanmıştı.

Mourinho, Fenerbahçe’nin başında çıktığı 62 maçta 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.