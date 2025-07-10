MSB'den bedelli askerlik açıklaması: Tutar değişti, müracaat işlemleri başladı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılının ikinci yarısı için bedelli askerlik tutarını açıkladı. Tutar ikinci altı ayı için 280 bin 850 lira 64 kuruş oldu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılının ikinci yarısında bedelli askerlik tutarını açıkladı.
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.
Bakanlık Sözcüsü, 2025 yılının ikinci altı ayı için bedelli askerlik tutarının 280 bin 850 lira 64 kuruş olarak belirlendiğini açıkladı.
Başvurular 8 Temmuz 2025 itibarıyla başladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığınca “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 2025 yılının ikinci altı ayı için 280.850,64 (iki yüz seksen bin sekiz yüz elli TL, altmış dört Kuruş) olmuştur.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 10, 2025
8 Temmuz 2025 tarihinden itibaren bedelli askerlik… pic.twitter.com/NDrmYDjMNY
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