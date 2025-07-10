MSB'den bedelli askerlik açıklaması: Tutar değişti, müracaat işlemleri başladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılının ikinci yarısı için bedelli askerlik tutarını açıkladı. Tutar ikinci altı ayı için 280 bin 850 lira 64 kuruş oldu.

MSB'den bedelli askerlik açıklaması: Tutar değişti, müracaat işlemleri başladı

Milli Savunma Bakanlığı (), 2025 yılının ikinci yarısında tutarını açıkladı. 

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Bakanlık Sözcüsü, 2025 yılının ikinci altı ayı için bedelli askerlik tutarının 280 bin 850 lira 64 kuruş olarak belirlendiğini açıkladı.

Başvurular 8 Temmuz 2025 itibarıyla başladı.

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