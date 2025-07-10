MSB'den bedelli askerlik açıklaması: Tutar değişti, müracaat işlemleri başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığınca “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 2025 yılının ikinci altı ayı için 280.850,64 (iki yüz seksen bin sekiz yüz elli TL, altmış dört Kuruş) olmuştur.



8 Temmuz 2025 tarihinden itibaren bedelli askerlik… pic.twitter.com/NDrmYDjMNY