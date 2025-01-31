MTV'de ilk taksit ödemesi için son gün

Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ilk taksit ödemelerinde süre doluyor.



2025 yılı MTV'sinin ilk taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı. Ödeme süreci 31 Ocak itibarıyla sona erecek.



Zamanında ödeme yapmayanlara gecikme faizi uygulanacak.



YILDA İKİ KERE ÖDENİYOR



MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor.



MTV, ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda 2 kere ödeniyor.



ÖDEMELER NASIL YAPILIYOR?



MTV ödemeleri Dijital Vergi Dairesi'nden veya GİB mobil uygulamasından 00.10-23.50 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka veya kredi kartı, hesaptan havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla yapılabiliyor.

