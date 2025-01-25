Muayene katılım payı miktarı belli oldu (2025 muayene katılım payı ücretleri)

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.



Buna göre, sağlık ocağı ve sağlık merkezi gibi birinci basamak sağlık hizmeti veren kurumlarda hekim ve diş hekimi muayenelerinden katılım payı alınmayacak.



İkinci basamak sağlık hizmeti kurumu olan devlet hastanelerinde ise 20 lira katılım payı alınacak.



Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Üniversitesi Hastaneleri gibi üçüncü basamak sağlık kurumlarından ise katılım payı 45 lira olacak.



Aile hekimleri tarafından yapılan sevkler sonucu gerçekleşecek muayenelerde ise katılım payı belirlenen miktarlar yüzde 50 oranında azaltılarak tahsil edilecek.