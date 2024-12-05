Mücbir sebep hali uzatılıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Hatay ile Gaziantep'in Islahiye ve Nurdağı ilçelerinde uygulanan mücbir sebep halini uzatma yetkisi verilecek.



Buna göre,, 1 Aralık 2024'ten geçerli olmak üzere bakanlık bu süreyi her defasında 6 ayı geçmeyen süreler halinde 1 yıla kadar uzatabilecek.



Teklife eklenen diğer bir maddeyle ise malul ve engellilerin araç alımlarındaki istisna kapsamına girecek araçları, yerli katkı oranı, motor silindir hacmi, emisyon türü ve değerine göre belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.



Görüşmelerin ardından kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.



